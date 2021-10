Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a le champ libre pour ce joueur de Tuchel !

Publié le 26 octobre 2021 à 9h10 par Th.B.

Alors que le Real Madrid aurait pu mettre des bâtons dans les roues du PSG dans la course à la signature du défenseur de Chelsea, les exigences financières de l’Allemand auraient engendré le retrait du club merengue.

Directeur sportif du PSG, Leonardo semble être bien parti pour une nouvelle fois profiter des belles opportunités présentes sur le marché des agents libres au cours du prochain mercato estival. À l’intersaison, le dirigeant brésilien a recruté pas moins de quatre joueurs libres de tout contrat et il se pourrait bien que Leonardo remette le couvercle en fin de saison. D’ailleurs, plusieurs noms sont déjà liés au PSG comme Paul Pogba et Antonio Rüdiger, tous deux respectivement liés à Manchester United et Chelsea jusqu’au 30 juin prochain. Et en ce qui concerne Rüdiger, l’intérêt du PSG aurait laissé place aux discussions selon l’information divulguée par le journaliste Gianluca Di Marzio pour Wettfreunde. « Rüdiger est en pourparlers avec le PSG, qui recherche un défenseur ».

Les demandes salariales de Rüdiger obligeraient le Real Madrid à se retirer de la course