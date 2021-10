Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Real Madrid a plombé deux énormes coups pour le Barça !

Publié le 26 octobre 2021 à 4h15 par A.M.

Ancien recruteur au Brésil pour le FC Barcelone, André Cury révèle que le club blaugrana était en course pour recruter Vinicius Junior et Rodrygo qui se sont finalement engagés avec le Real Madrid.

La rivalité entre le FC Barcelone et le Real Madrid se retrouve également sur le marché des transferts. Ainsi, les deux clubs se sont notamment retrouvés en concurrence pour Vinicius Junior. André Cury, ancien recruteur du Barça au Brésil, révèle ainsi au micro de Què T'hi Jugues , programme diffusé sur la Cadena SER , que « tout était bouclé pour Vinicius au Barça. Les deux agents du joueur étaient des amis très proches. Ce problème existait déjà pour nous, mais à la dernière seconde, mes amis nous ont trahis, moi et le club. Nous ne nous sommes pas parlé depuis 2017 ». Et ce n'est pas tout puisque les Catalans étaient également proches de boucler l'arrivée de Rodrygo.

Le Barça auraient pu recruter Rodrygo et Vinicius