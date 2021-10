Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Rodrygo, Vinicius... Pérez a voulu éviter un nouveau cas Neymar !

Publié le 25 octobre 2021 à 16h30 par Arthur Montagne

Ancien recruteur du FC Barcelone au Brésil, André Cury a lâché ses vérités sur les dossier Vinicius et Rodrygo, assurant que si le Real Madrid les a recrutés, c'est avant tout pour éviter de reproduire les mêmes erreurs qu'avec Neymar qui avait finalement rejoint le Barça.

Rivaux sur les terrains, le FC Barcelone et le Real Madrid le sont également en interne. En effet, les deux clubs se sont retrouvés en concurrence sur de nombreux dossiers sur le marché des transferts. L'un des cas les plus célèbres est celui de Neymar. En 2013, le FC Barcelone recrute en effet celui qui est alors présenté comme le successeur de Pelé. Recruteur au Brésil pour le Barça, André Cury a joué crucial dans le transfert de Neymar au Barça alors qu'il semblait promis au Real Madrid. « Cela a coûté cher d'amener Neymar ici. Neymar est venu par amour pour ce club. Dans des conditions normales, il ne serait pas venu. Le Real Madrid offrait 100M€ de plus », assure-t-il au micro de Què T'hi Jugues sur la Cadena SER . Visiblement traumatisé par cet échec, Florentino Pérez a tout fait pour ne pas connaître un nouvel échec de cette importance.

Le Real Madrid ne voulait pas rater le nouveau Neymar