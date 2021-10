Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : PSG, Remontada... Cette incroyable révélation sur Vinicius !

Publié le 25 octobre 2021 à 15h10 par A.M.

Alors que le Real Madrid a déboursé 45M€ pour recruter Vinicius Junior en 2018, André Cury révèle que le Brésilien aurait du signer au FC Barcelone.

Bien décidé à se renforcer en misant sur les plus grands espoirs du football international, le Real Madrid n'a pas hésité à lâcher 45M€ pour recruter Vinicius Junior en 2018. Et après des débuts compliqués, l'ancien ailier de Flamengo est aujourd'hui l'un des titulaires indiscutables de Carlo Ancelotti. Et pourtant, André Cury révèle que le FC Barcelone avait bouclé le transfert de Vinicius Junior.

Le Barça trahi dans le dossier Vinicius