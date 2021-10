Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo discute avec un protégé de Thomas Tuchel !

Publié le 25 octobre 2021 à 6h15 par Th.B.

À la tête de la direction sportive du PSG, Leonardo se serait déjà penché sur le prochain mercato estival et sur le recrutement d’un nouveau défenseur central. D’ailleurs, des discussions avec Antonio Rüdiger, en fin de contrat avec Chelsea, auraient déjà été entamées.

Certes, le PSG s’est gratuitement attaché les services de Sergio Ramos qui n’a toujours pas disputé la moindre rencontre en raison de problèmes physiques l’éloignant des pelouses françaises. Cependant, et bien que le Paris Saint-Germain soit armé dans ce secteur de jeu, Leonardo chercherait à recruter un nouveau défenseur central en marge du prochain mercato estival. D’autant plus qu’une belle opportunité se présenterait au directeur sportif du PSG sur le marché avec un certain Antonio Rüdiger.

« Rüdiger est en pourparlers avec le PSG »