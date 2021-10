Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une star parisienne interpelle Leonardo !

Publié le 25 octobre 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors qu’il dispose d’une année en option supplémentaire dans son contrat avec le PSG, Angel Di Maria affiche plus que jamais son envie de rester et interpelle Leonardo à ce sujet.

Même s’il se retrouve barré par une concurrence XXL sur le front de l’attaque du PSG avec les présences de Kylian Mbappé, Neymar, Lionel Messi, Mauro Icardi ou encore Julian Draxler, Angel Di Maria semble toujours aussi heureux. Prolongé jusqu’en juin prochain avec autre année en option supplémentaire dans son contrat, l’ailier argentin a fait le point sur son avenir dimanche au micro de Téléfoot en faisant passer un message fort à sa direction.

« On verra avec Leonardo pour faire une dernière saison