Mercato - PSG : Les deux points noirs du recrutement colossal de Leonardo…

Publié le 26 octobre 2021 à 13h30 par G.d.S.S.

Alors que le PSG a réalisé un mercato estival XXL sur le papier avec les arrivées de nombreuses stars, deux d’entre elles peinent encore à justifier ce statut depuis leur signature dans la capitale : Sergio Ramos et Georginio Wijnaldum. Deux cas qui interpellent…

Depuis l’été 2017 qui avait été marqué par les arrivées en fanfare de Neymar, Dani Alves et Kylian Mbappé, le PSG n’avait plus réussi un mercato aussi ambitieux. Mais Leonardo a réussi à profiter de plusieurs grands noms arrivant au terme de leur contrat cet été pour renforcer de manière remarquable les rangs du PSG puisque Georginio Wijnaldum (Liverpool), Gianluigi Donnarumma (Milan AC), Sergio Ramos (Real Madrid) et Lionel Messi (FC Barcelone) se sont engagés libre au Parc des Princes, en plus des achats d’Achraf Hakimi et de Nuno Mendes. Un recrutement XXL sur le papier de la part de Leonardo et qui a longtemps été salué par les observateurs, mais sur l’ensemble de ces renforts, deux font pour l’instant figure de véritables énigmes.

Hakimi et Ramos loin de leur meilleur niveau

Le cas le plus préoccupant concerne bien évidemment Sergio Ramos (35 ans), puisque l’ancien défenseur emblématique du Real Madrid n’a pas disputé la moindre minute de jeu depuis son arrivée au PSG. Une situation qui interpelle, même si Mauricio Pochettino s’est efforcé de rester serein à ce sujet ces dernières semaines : « Malheureusement, Ramos n'a pas encore commencé à s'entraîner avec le groupe, mais il est proche. J'espère que ce sera le plus tôt possible. Nous sommes satisfaits de sa progression. C'est un grand champion. Qui peut douter de sa qualité de compétiteur et de son talent de footballeur ? La situation ne l’amuse pas mais il est fort », indiquait l’entraîneur du PSG mi-octobre. Le constat est différent concernant Georginio Wijnaldum (30 ans), puisque l’international hollandais a déjà disputé 10 matchs de Ligue 1 et 3 de Ligue des Champions sous la tunique du PSG, mais sans jamais vraiment donner satisfaction. Le milieu de terrain semble bien loin de son meilleur niveau affiché ces dernières années avec Liverpool, ce qui a d’ailleurs contraint Pochettino à le reléguer au statut de remplaçant ces dernières semaines. Alors forcément, les cas Ramos et Wijnaldum interpellent…

