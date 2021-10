Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette recrue de Longoria se livre sur son arrivée !

Publié le 26 octobre 2021 à 13h10 par B.C.

Recruté cet été par Pablo Longoria, Konrad de la Fuente s’est prononcé sur son intégration à l’OM.

Jeune espoir du FC Barcelone, Konrad de la Fuente a décidé cet été de quitter la Catalogne afin de rejoindre l’Olympique de Marseille. À 20 ans, l’ailier américain entame donc un nouveau chapitre de sa carrière avec la volonté d’obtenir un temps de jeu plus important. Un choix payant pour l’heure, puisque Jorge Sampaoli a déjà utilisé son renfort estival à onze reprises cette saison, pour un total de deux passes décisives. Interrogé par le journaliste Gerard Romero sur Twitch , Konrad de la Fuente s’est réjoui de ses premiers mois à l’OM et ne semble donc pas regretter son choix.

« Je me suis assez bien adapté, très rapidement »