Mercato - OM : Les révélations de Konrad de la Fuente sur son départ du Barça !

Publié le 26 octobre 2021 à 10h45 par B.C.

Recruté par l’OM cet été, Konrad de la Fuente s’est prononcé sur sa décision de quitter le FC Barcelone.

Dans un mercato estival très animé pour l’Olympique de Marseille, Konrad de la Fuente a pris la direction de la cité phocéenne en provenance du FC Barcelone pour obtenir un temps de jeu plus important. Depuis la signature de son contrat professionnel chez les Blaugrana , l’attaquant de 20 ans était en effet en difficulté, l’incitant à plier bagage. Invité de la chaîne Twitch du journaliste Gerard Romero, Konrad de la Fuente s’est justement prononcé sur sa décision de quitter le Barça pour rejoindre l’OM cet été.

« C'est moi qui ai décidé de partir »