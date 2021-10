Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une certitude pour Dimitri Payet jusqu’à son départ ?

Publié le 26 octobre 2021 à 9h45 par La rédaction

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Dimitri Payet semble bien parti pour tirer sa révérence à l’OM où il dispose déjà d’une offre de reconversion. Et d’ici-là, l’international français pourra se permettre le même genre de coup de gueule que celui de dimanche soir contre les supporters, mais à condition…

Dimanche soir, à l’occasion du grand Classique entre l’OM et le PSG au Vélodrome (0-0), la tension était palpable et notamment lorsque Neymar a reçu des projectiles en provenance d’une tribune de supporters marseillais alors qu’il allait frappait un corner. Un épisode qui n’a absolument pas été du goût de Dimitri Payet, et le capitaine de l’OM avait poussé un coup de gueule après le match : « J'ai vu des bouteilles, des chargeurs, des briquets. Des choses que j'ai déjà vues contre moi, donc je sais ce que c'est. On ne peut pas dire que ce soient des supporters de l'OM. On sait ce qu'on risque, perdre des points. Et il ne faudra pas pleurer en fin de saison s'il nous en manque un ou deux », a lâché Payet. Mais cette attaque frontale envers certains supporters de l’OM aura-t-elle une incidence sur son avenir ?

Payet est tranquille… tant qu’il performe