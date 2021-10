Foot - OM

OM - Malaise : Vélodrome, projectiles... L'incroyable coup de gueule de Payet !

Publié le 25 octobre 2021 à 8h30 par A.M.

Après le match nul entre l'OM et le PSG (0-0), Dimitri Payet n'a pas hésité à critiquer le comportement de certains supporters marseillais durant le match.

Conscient de la menace qui plane avec le point de suspension en sursis, l'OM avait prévenu ses supporters avant le choc contre le PSG. Dimitri Payet et Pablo Longoria avaient publié des messages pour que le public du Vélodrome se tienne bien et ainsi éviter tout débordement. Et pourtant, cela n'a pas suffi puisque des jets de projectiles ont émaillé la rencontre et notamment gêné Neymar ou Lionel Messi qui n'ont pas pu tirer les corners dans de bonnes conditions. Sans oublier l'intrusion d'un supporter sur la pelouse. Une situation qui a grandement agacé Dimitri Payet.

«On ne peut pas dire que ce soient des supporters de l'OM»