OM/PSG - Polémique : Pablo Longoria lance un gros avertissement avant le Classico !

Publié le 22 octobre 2021 à 17h30 par B.C.

Alors que plusieurs débordements sont venus perturber les rencontres de Ligue 1 depuis le début de saison, Pablo Longoria a tenu à envoyer un message aux supporters de l’OM, avant la réception du PSG au Stade Vélodrome ce dimanche.

Depuis le début de la saison, le football français a été perturbé par plusieurs débordements plus ou moins importants survenus dans les stades. Personne n’a oublié les images du 22 août dernier, soirée au cours de laquelle la rencontre opposant l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille n’a pu se terminer après un jet de bouteille de la part d’un supporter niçois sur Dimitri Payet et la bagarre générale ayant suivi sur le terrain. Une scène chaotique qui a terni l’image de la Ligue 1, d’autant que d’autres incidents ont été à signaler dans la foulée lors des matches RC Lens-LOSC (18 septembre) ou encore Angers-Marseille (22 septembre). Le Classico entre l’OM et le PSG est donc logiquement classé à risque ce dimanche, bien que les supporters parisiens ne soient pas autorisés à se déplacer au Vélodrome pour l’occasion. De quoi inciter Pablo Longoria à prendre la parole pour éviter tout débordement.

« S’il devait arriver le moindre incident, nous pourrions être très sévèrement sanctionnés »