OM - Malaise : Milik fait une grosse annonce sur sa situation !

Publié le 20 octobre 2021 à 20h10 par A.M.

Blessé pendant de longues semaines, Arkadiusz Milik a fait son retour à la compétition, mais il réclame un peu de patience avant de retrouver toutes ses sensations.

Blessé au genou en mai dernier, Arkadiusz Milik a été contraint de déclarer forfait pour l'Euro et a également raté tout le début de saison de l'OM. Il faut dire que le club phocéen a pris toutes les précautions possibles avec l'international polonais en ne précipitant pas son retour à la compétition, écartant ainsi le risque de rechute. Arkadiusz Milik a donc fait son retour le 30 septembre dernier contre Galatasaray en Ligue Europa mais a du attendre dimanche dernier afin de connaître sa première titularisation de la saison, lors de la large victoire contre Lorient (4-1). L'ancien buteur du Napoli a d'ailleurs inscrit son premier but de la saison. Et avant d'affronter la Lazio Rome jeudi, Arkadiusz Milik a évoqué son état de forme.

«Il faudra encore un peu de patience»