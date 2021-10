Foot - OM

OM : Sarri donne rendez-vous à Milik !

Publié le 20 octobre 2021 à 18h20 par La rédaction

Maurizio Sarri, coach de la Lazio, s’est exprimé au sujet de ses retrouvailles avec Arkadiusz Milik, à l’occasion du match de Ligue Europa face à l’OM.