OM : Deschamps est clairement interpellé pour… Payet !

Publié le 20 octobre 2021 à 4h15 par A.M.

Très bon depuis le début de saison, Dimitri Payet doit faire son retour en équipe de France selon Jérôme Rothen.

Depuis le début de saison, Dimitri Payet semble avoir retrouvé son meilleur niveau et brille avec l'OM comme en témoigne sa prestation contre Lorient dimanche (4-1). A tel point que la question de retour en équipe de France, qu'il n'a plus fréquentée depuis le mois d'octobre 2018, époque à laquelle il faisait déjà son retour après un an d'absence. Et Jérôme Rothen interpelle même Didier Deschamps pour qu'il rappelle Dimitri Payet.

Rothen réclame le retour de Payet