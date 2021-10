Foot - OM

OM - Malaise : Avant le choc contre le PSG, Payet envoie un énorme message !

Publié le 24 octobre 2021 à 8h30 par La rédaction mis à jour le 24 octobre 2021 à 8h31

Le Classique entre l'OM et le PSG approchant à grands pas, Dimitri Payet a envoyé un message aux supporters phocéens. Le joueur de 34 ans a appelé au calme, rappelant que l'OM risque une sanction en cas de débordements.

Ce dimanche, le PSG se déplacera au Stade Vélodrome pour affronter l’OM. Cette confrontation est l’un des matchs les plus attendus en Ligue 1 et certainement l’un des plus chauds. La rivalité entre les deux clubs ne cesse de croître année après année. L’ambiance dans les tribunes est souvent électrique, au point de voir parfois quelques débordements. Afin d’éviter cela, la préfecture de Police des Bouches du Rhône aurait annoncé l’interdiction de rassemblement des supporters du club olympien dans certains arrondissements de Marseille. De son côté, Dimitri Payet a appelé au calme, rappelant qu’une sanction plane toujours au-dessus de la tête de l’OM après les incidents à Nice.

« N'oubliez pas qu'on est en sursis et qu'on risque de perdre un point »