OM - Malaise : L’aveu d’Arkadiusz Milik sur son grand retour…

Publié le 22 octobre 2021 à 19h10 par Th.B.

Touché au genou au printemps dernier, Arkadiusz Milik n’a pas refoulé une pelouse avant le dernier jour de septembre. L’attaquant de l’OM s’est livré sur ce passage à vide compliqué pour lui.

Ayant réalisé une grosse deuxième partie de saison lors de l’exercice précédent, soit dans la foulée de son arrivée à l’OM, Arkadiusz Milik a été contraint de faire une croix sur l’Euro avec la sélection polonaise et sur le début de saison avec le club phocéen en raison d’une blessure au genou. Afin de renforcer les muscles et de ne pas être victime d’une rechute, Milik a pris son temps pour revenir et n’a été aperçu avec un maillot de l’OM cette saison que le 30 septembre dernier en Ligue Europa face à Galatasaray (0-0). Depuis il n’a disputé qu’un match dans son intégralité, le 17 octobre dernier face à Lorient (4-1), au cours duquel il a inscrit le premier but de sa saison.

« C’est la partie la plus frustrante pour un footballeur »