Foot - OM

OM : Arkadiusz Milik s'enflamme pour la méthode Sampaoli !

Publié le 20 octobre 2021 à 21h10 par D.M.

Présent en conférence de presse à la veille de la rencontre face à la Lazio, Arkadiusz Milik s'est exprimé sur le style de jeu prôné par Jorge Sampaoli.

Stoppé depuis le mois de mai en raison d’une blessure au genou, Arkadiusz Milik a fait son retour à la compétition le 3 octobre dernier lors d'une rencontre face au LOSC. Et l’attaquant polonais n’a pas attendu longtemps avant d’inscrire son premier but de la saison. Dimanche dernier, le joueur a ouvert son compteur de but et a participé grandement à la victoire de l’OM face à Lorient (4-1). Présent en conférence de presse ce mercredi à la veille d'un match face à la Lazio en Ligue Europa, Milik a évoqué plusieurs sujets.

« C'est génial pour un attaquant d'avoir un entraîneur comme Sampaoli »