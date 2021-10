Foot - OM

OM : Rongier s’enflamme pour Dimitri Payet !

Publié le 22 octobre 2021 à 14h55 par La rédaction mis à jour le 22 octobre 2021 à 15h03

En grande forme cette saison avec l’OM, Dimitri Payet est encensé par son coéquipier Valentin Rongier qui vante ses mérites.