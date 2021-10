Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Payet a raté le jackpot ?

Publié le 22 octobre 2021 à 3h15 par G.d.S.S.

Prolongé par l’OM en juin 2020, Dimitri Payet a donc fixé son avenir avec le club phocéen. L’international français aurait pourtant pu aller un dernier gros contrat à l’étranger…

Joueur emblématique du projet McCourt à l’OM, Dimitri Payet fait partie des bons soldats de Jorge Sampaoli. Auteur d’un très bon début de saison avec ses 5 buts et 4 passes décisives en 6 matchs de Ligue 1, Payet semble d’ailleurs bien parti pour terminer sa carrière au sein du club phocéen où il avait prolongé jusqu’en juin 2024 il y a plus d’un an. Et Payet avait pourtant d’autres opportunités que l’OM sur le marché…

« J’aurais pu aller chercher un dernier contrat »