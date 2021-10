Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mandanda n’aura que deux solutions pour son avenir…

Publié le 22 octobre 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Désormais relégué au statut de doublure de luxe à l’OM derrière Pau Lopez, Steve Mandanda pourrait ne pas s’éterniser au sein du club phocéen si sa situation n’évolue plus.

Gardien emblématique de l’OM depuis près de quinze ans, Steve Mandanda vit pourtant une situation très particulière cette saison. Jorge Sampaoli, qui souhaitait lui imposer un concurrent de premier choix, a fait venir Pau Lopez cet été en provenance de l’AS Rome, et c’est le portier espagnol qui est titulaire depuis plus d’un mois dans la cage de l’OM : « Pau a fait de bons matchs. Il y a une concurrence saine, elle sera la même qu'un joueur de champ car les deux jouent bien selon mes critères. Quand on retrouvera le vrai Mandanda, il sera de nouveau le pilier de notre équipe. Il faut seulement espérer que les deux soient à leur meilleur niveau, alors ça sera à moi de prendre la bonne décision », indiquait d’ailleurs récemment Sampaoli pour justifier son choix. Mais de quoi sera alors fait l’avenir de Mandanda ?

Mandanda va devoir trancher

Seules deux solutions semblent s’imposer aujourd’hui pour l’international français, dont le contrat court jusqu’en 2024 avec l’OM : accepter ce rôle de doublure derrière Pau Lopez en espérant pouvoir grappiller davantage de temps de jeu à l’avenir, ou bien envisager prochainement un départ de son club de cœur. Une décision qui sera forcément difficile à prendre, mais qui pourrait permettre à Steve Mandanda de terminer sa carrière en beauté plutôt qu'en tant que simple remplaçant de luxe.