Mercato - PSG : L’émir du Qatar reçoit un message pour l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 22 octobre 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé semble indéniablement passer par un départ libre au Real Madrid l’été prochain, Jérôme Rothen interpelle les hautes instances du PSG sur cet épineux dossier.

En fin de contrat avec le PSG à l’issue de la saison, Kylian Mbappé est déjà promis à un départ libre vers le Real Madrid qui en a fait sa priorité absolue. Un énorme perte en prévision pour le club de la capitale, surtout quand on connaît la valeur marchande d’un élément tel que Mbappé et son importance pour le projet QSI. Jérôme Rothen, ancien ailier emblématique du PSG, a interpellé l’émir du Qatar à ce sujet sur les ondes de RMC Spor t.

« Monsieur Al-Thani, il faut que vous vous rendiez compte d’une chose… »