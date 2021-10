Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tuchel s’invite à la fête pour cette piste de Laporta !

Publié le 26 octobre 2021 à 16h00 par Th.B.

Alors qu’Antonio Rüdiger se rapprocherait considérablement d’un départ de Chelsea, les Blues seraient déterminés à mettre des bâtons dans les roues au FC Barcelone dans la course à la signature de Matthijs de Ligt.

Le FC Barcelone pourrait initier à nouveau son intérêt pour Matthijs De Ligt après avoir essuyé un cuisant échec à l’été 2019 lorsque le capitaine d’alors de l’Ajax Amsterdam faisait le choix de snober le PSG et le Barça pour la Juventus. Pas indiscutable au sein de la charnière centrale de la Vieille Dame , De Ligt pourrait voir son agent Mino Raiola lui chercher une porte de sortie selon calciomercato.com qui a dernièrement évoqué un retour de flamme entre le FC Barcelone et De Ligt puisque des contacts auraient eu lieu entre le club culé et l’entourage du défenseur central néerlandais, au même titre qu’avec Chelsea.

Chelsea emballé par le profil de De Ligt pour oublier Rüdiger