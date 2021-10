Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gros retour de flamme pour cette ancienne priorité du Barça !

Publié le 16 octobre 2021 à 19h00 par La rédaction mis à jour le 16 octobre 2021 à 19h01

En difficulté défensivement, le FC Barcelone chercherait du renfort en vue de la saison prochaine. Et Joan Laporta pourrait bien aller piocher du côté de la Juventus pour Matthijs de Ligt, ancienne piste du Barça.

En difficulté sur ce début de saison, le FC Barcelone chercherait déjà à se renforcer en vue de l’été prochain. Si les départs de Lionel Messi et Antoine Griezmann ont pu être en partie compensés par les arrivées de Sergio Agüero et Memphis Depay dans le secteur offensif, la défense, elle, laisserait à désirer. Le recrutement d’Eric Garcia ne semblerait pas suffisant aux yeux de Joan Laporta, qui chercherait d’autres joueurs pour venir consolider la charnière de Ronald Koeman. Et le président catalan pourrait aller piocher en Serie A.

Contacts établis entre Mino Raiola et le Barça pour Matthijs de Ligt