Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Guardiola annonce la couleur pour Sterling !

Publié le 16 octobre 2021 à 17h00 par Th.B.

Alors que Raheem Sterling émettrait le souhait de connaître la nature de son futur statut à Manchester City avant de ne serait-ce que d’ouvrir les discussions avec ses dirigeants concernant une prolongation de contrat, Pep Guardiola ne répondra pas favorablement à ses attentes. De quoi faire saliver le FC Barcelone…

Depuis sa déclaration choc cette semaine dans laquelle il faisait savoir qu’il ne fermait pas la porte à la possibilité de quitter l’Angleterre afin de se lancer un challenge à l’étranger à terme, alors que son contrat ne court que jusqu’en juin 2023 à Manchester City, Raheem Sterling fait couler beaucoup d’encre dans la presse. Et une potentielle arrivée au FC Barcelone également. Cependant, comme ESPN l’a récemment souligné, Sterling ne prendrait aucune décision hâtive et attendrait qu’on lui fasse part du rôle qu’il aurait s’il décidait d’ouvrir des négociations avec Manchester City au sujet d’une prolongation de contrat.

Guardiola ne pourrait donne aucune garantie à Sterling !