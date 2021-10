Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo connait déjà le verdict pour la succession de Mbappé !

Publié le 16 octobre 2021 à 18h45 par A.D.

Pour pallier le possible départ de Kylian Mbappé, Leonardo penserait à recruter Dusan Vlahovic. Et le directeur sportif du PSG aurait une grosse ouverture sur ce dossier, puisque le buteur de la Fiorentina serait condamné à changer de club en 2022.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo a déjà commencé à penser à l'après-Mbappé. Alors que son numéro 7 pourrait quitter le PSG librement et gratuitement le 1er juillet, le directeur sportif parisien a identifié plusieurs profils pour le remplacer potentiellement en 2022. Selon nos informations du 25 aout, Leonardo a fait d'Erling Haaland sa grande priorité et a également coché le nom de Robert Lewandowski comme alternative. Par ailleurs, le dirigeant du PSG penserait aussi à recruter Dusan Vlahovic pour combler le vide que pourrait laisser Kylian Mbappé au PSG la saison prochaine. Et cela tombe plutôt bien, puisque le buteur de la Fiorentina serait assuré de partir en 2022.

Dusan Vlahovic va quitter la Fiorentina en 2022