Mercato - PSG : Cette nouvelle sortie forte sur la succession de Mbappé !

Publié le 16 octobre 2021 à 7h15 par A.D.

Pour pallier le possible départ de Kylian Mbappé, le PSG songerait à recruter Dusan Vlahovic. Toutefois, selon Alvaro Odriozola, le buteur serbe a encore beaucoup à apporter à la Fiorentina.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG prépare déjà la potentielle succession de Kylian Mbappé. Dans cette optique, Leonardo a inscrit deux noms sur ses tablettes : Erling Haaland, qui est sa grande priorité, et Robert Lewandowski. En plus de ces deux buteurs de classe mondiale, le directeur sportif du PSG aurait un autre nom en tête pour pallier l'éventuel départ de Kylian Mbappé en 2022 : Dusan Vlahovic. Mais à en croire Alvaro Odriozola, le buteur serbe a encore des choses à faire à la Fiorentina.

«Il peut encore faire le bien de l'équipe»