Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zahavi annonce une terrible nouvelle à Leonardo pour Lewandowski !

Publié le 15 octobre 2021 à 22h15 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG pense à recruter Robert Lewandowski pour pallier le possible départ de Kylian Mbappé en 2022. Et alors que Manchester City serait également sur les traces du buteur du Bayern, Pini Zahavi a annoncé que le club anglais était une possibilité pour son protégé.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé refuserait de prolonger avec le PSG pour pouvoir rejoindre le Real Madrid. Alors que son numéro 7 pourrait quitter le club parisien librement et gratuitement l'été prochain, Leonardo a déjà déniché son possible successeur. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG a fait d'Erling Haaland sa grande priorité en cas de départ de Kylian Mbappé en 2022 et a également coché le nom de Robert Lewandowski en tant qu'alternative. D'ailleurs, en ce qui concerne le buteur du Bayern, le PSG serait en concurrence avec Manchester City.

«Manchester City ? C'est une destination possible»