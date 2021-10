Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'incroyable sortie de ce joueur de Sampaoli sur l'avenir de Kamara !

Publié le 26 octobre 2021 à 14h15 par B.C.

Libre à l’issue de la saison, Boubacar Kamara pourrait prochainement quitter l’OM. De son côté, Konrad de la Fuente estime que son coéquipier peut débarquer chez un cador européen.

Alors qu’il est actuellement dans sa dernière année de contrat, Boubacar Kamara se dirige vers un départ de l’Olympique de Marseille. Plusieurs options s’offrent en effet à l’international espoirs, dans le viseur notamment de l’AC Milan ou de Newcastle. L’OM espère encore de son côté parvenir à un accord avec Boubacar Kamara pour une prolongation, mais les discussions traînent en longueur, ce qui pourrait inciter Pablo Longoria à placer son joueur sur la liste des transferts dès le mois de janvier. En attendant l’issue de ce dossier, le milieu de l’OM reste un élément essentiel de Jorge Sampaoli, et de son côté, Konrad de la Fuente ne cache pas sa satisfaction d’évoluer à ses côtés.

« Il est prêt à faire le saut dans un grand club »