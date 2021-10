Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria met fin au feuilleton Kamara !

Publié le 25 octobre 2021 à 14h30 par A.C.

Alors que Boubacar Kamara s’approche de sa fin de contrat, au sein de l’Olympique de Marseille on pourrait prendre une décision forte pour son avenir.

A l’Olympique de Marseille, on aurait bien aimé éviter cette situation. Pur produit du centre de formation et cadre du dispositif de Jorge Sampaoli depuis l’hiver dernier, Boubacar Kamara se retrouve en fin de contrat à l’Olympique de Marseille. Dans seulement quelques semaines, il pourra commencer à négocier avec le club de son choix et son club ne touchera pas le moindre sou de son départ ! Une situation qui ressemble à celle de Maxime Lopez, qui avait toutefois prolongé avec l’OM avant de partir à Sassuolo lors du mercato estival 2020. Pablo Longoria réussira-t-il à convaincre Kamara d’imiter son ancien coéquipier, afin d’assurer un minimum d’argent à l’Olympique de Marseille ?

L’OM et Kamara devraient se séparer en janvier

Pour le moment, c’est mal parti. En Italie, on assure en effet que la prolongation de Boubacar Kamara serait dans l’impasse ! D’après les informations de Calciomercato.com , Pablo Longoria aurait compris qu’il sera très compliqué de convaincre le défenseur polyvalent de signer un nouveau contrat. Il faut dire que Kamara n’aurait pas vraiment apprécié le comportement des dirigeants de l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato, qui ont essayé de le pousser vers tel ou tel club, contre son grès. Ainsi, CM.com assure que Longoria a pris la décision de vendre Kamara lors du prochain mercato hivernal, afin de pouvoir toucher un peu d’argent du départ d’un joueur formé à l’OM. D’après le site spécialisé Transfermarkt , Kamara avait une valeur oscillant autour des 28M€ au début du mois d’octobre.

L’AC Milan prépare l’arrivée de Kamara