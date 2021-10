Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une voie royale pour ce coéquipier de Thiago Silva !

Publié le 26 octobre 2021 à 19h45 par Th.B.

Ces derniers jours, Antonio Rüdiger se serait résigné quant à son avenir et aurait pris la décision de quitter Chelsea en fin de saison. Le PSG sait désormais à quoi s’attendre pour sa piste défensive numéro une à l’instant T.

De retour au top de sa forme depuis la nomination de Thomas Tuchel à la tête de l’équipe première de Chelsea à la fin du mois de janvier dernier, Antonio Rüdiger a joué un rôle phare dans le succès des Blues en Ligue des champions la saison passée. Cependant, son contrat à Chelsea expirera en juin prochain et ce joli coup sur le marché donnerait des idées au directeur sportif du PSG, à savoir Leonardo. Néanmoins, le PSG devrait faire face à la concurrence du Bayern Munich notamment, un intérêt qui a fait réagir son entraîneur Thomas Tuchel dernièrement. « Toni s'est imposé de manière exceptionnelle depuis le premier jour de notre arrivée. Il est un leader absolu et joue à un niveau incroyablement élevé. Un transfert au Bayern Munich ? Alors il réussira s'il fait ça (rires) ! ». Et un départ de Rüdiger de Chelsea prendrait de l’ampleur les jours passant.

Rüdiger résigné à quitter Chelsea