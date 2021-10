Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha peut y croire pour Mohamed Salah…

Publié le 27 octobre 2021 à 1h15 par La rédaction

Certaines révélations des médias européens ces dernières heures amènent à penser que le PSG dispose encore d’une ouverture dans le dossier Salah pour l’après-Mbappe. Explication.

Le Paris Saint-Germain, qui a coché le nom de Mohamed Salah, l’international égyptien de Liverpool, parmi les options possibles en cas de départ de Kylian Mbappe en fin de saison, dispose d’une marge de manœuvre loin d’être négligeable.

Pas encore d’accord avec le Reds pour Salah…