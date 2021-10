Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo connaît le prix à payer pour ce successeur de Mbappé !

Publié le 26 octobre 2021 à 23h15 par La rédaction

En fin de contrat en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé n'a toujours pas décidé de prolonger son bail avec Paris. De ce fait, Leonardo s'activerait en coulisses afin de remplacer le Français. Le directeur sportif brésilien penserait alors à Dusan Vlahovic, attaquant de la Fiorentina.

Leonardo reste dans l'incertitude face à la situation de Kylian Mbappé. Le champion du monde français est en effet dans sa dernière année de contrat avec le PSG et refuserait toujours de prolonger. Par conséquent, comme révélé en exclusivité par le10sport.com au mois d'août dernier, Erling Haaland et Robert Lewandowski sont les deux priorités des dirigeants parisiens en cas de départ de Kylian Mbappé à la fin de la saison. Pour autant, Paris multiplierait les pistes et penserait également à Dusan Vlahovic de la Fiorentina. Mais le Serbe serait loin d'être donné...

Pour Vlahovic, c'est 60M€ minimum