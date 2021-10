Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à faire des folies pour ce chouchou de Tuchel ?

Publié le 26 octobre 2021 à 22h15 par A.C.

En fin de contrat avec Chelsea, Antonio Rüdiger intéresserait plusieurs clubs, dont le Paris Saint-Germain.

Depuis quelques mois, le marché des joueurs en fin de contrat semble attirer de plus en plus de clubs. C’est le cas du Paris Saint-Germain, qui a recruté cet été des grands noms comme Sergio Ramos, Lionel Messi et Gianluigi Donnarumma sans débourser le moindre sou en indemnité de transfert. Leonardo semble décidé à continuer sur sa lancée et surveillerait notamment la situation d’Antonio Rüdiger, déjà annoncé proche du PSG lorsque Thomas Tuchel était sur le banc. L'Allemand semble toutefois avoir des demandes très importantes, puisque la Cadena SER a récemment annoncé qu’il voudrait un salaire de 12M€.

Le PSG, le Bayern et Chelsea prêts à offrir 12M€ par an à Rüdiger