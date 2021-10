Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de théâtre pour Mohamed Salah…

Publié le 25 octobre 2021 à 6h45 par Th.B.

Dans le viseur du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé, Mohamed Salah ne devrait finalement pas débarquer au Paris Saint-Germain ni quitter Liverpool d’après Gianluca Di Marzio.

Les semaines passent et l’avenir de Kylian Mbappé demeure toujours aussi flou au PSG. D’une part en raison de son contrat qui expirera à la fin de la saison et d’une autre puisqu’il a lui-même laisser planer le doute quant à une prolongation de contrat récemment en avouant qu’on en était actuellement loin, mais que tout était possible dans le football. Pour ce qui est de sa succession, les propriétaires du PSG en pinceraient pour Mohamed Salah selon The Transfer Window Podcast , et ce, depuis plusieurs mois. Cependant, le PSG ne devrait pas lancer une offensive pour l’attaquant de Liverpool dont le contrat ne court que jusqu’en juin 2023.

« Aucun autre club ne peut se le permettre »