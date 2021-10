Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça s’active pour l'avenir de Mohamed Salah !

Publié le 25 octobre 2021 à 1h15 par D.M.

Selon certains médias, le PSG pourrait tenter de recruter Mohamed Salah en cas de départ de Kylian Mbappé. Mais l'attaquant égyptien discute avec Liverpool et pourrait signer un nouveau contrat dans les prochaines semaines.

Le temps est compté pour Kylian Mbappé. En juin prochain, le joueur verra son contrat avec le PSG prendre fin et sera libre de s’engager avec l’équipe de son choix. Un départ, qui devrait pousser les dirigeants parisiens à recruter un attaquant lors du prochain mercato estival. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité le 25 août dernier, Erling Haaland est la priorité du PSG. Certains médias anglais ont récemment évoqué un intérêt de Leonardo pour Mohamed Salah, sous contrat jusqu’en 2023 avec Liverpool.

Salah discute avec Liverpool