Mercato - PSG : Enorme bras de fer pour Leonardo avec Salah !

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a fixé ses priorités en cas de départ de Kylian Mbappé en 2022. En plan A, le club de la capitale pense à Erling Haaland, tandis que son plan B est Robert Lewandowski. En parallèle, Leonardo songerait également à recruter Mohamed Salah pour combler le vide que pourrait laisser Kylian Mbappé à Paris. Mais pour l'attaquant de Liverpool, le directeur sportif du PSG devrait se frotter au Real Madrid.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé refuse de prolonger pour pouvoir signer au Real Madrid. Conscient de la situation, Leonardo espère toujours convaincre son numéro 7 de rempiler. Toutefois, il se prépare également à l'éventualité d'un départ de Kylian Mbappé. Ainsi, pour ne pas se retrouver bredouille, le directeur sportif du PSG a identifié plusieurs profils pour pallier le possible départ du crack français en 2022. Et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, ses deux premiers choix sont Erling Haaland, sa grande priorité, et Robert Lewandowski. Par ailleurs, Leonardo songerait également à Mohamed Salah, qui flambe cette saison avec Liverpool, pour l'après-Mbappé. En fin de contrat le 30 juin 2023 avec les Reds , l'attaquant égyptien représenterait une belle opportunité, puisque Jürgen Klopp pourrait le laisser filer l'été prochain pour éviter un départ à 0€ un an plus tard. Toutefois, pour attirer Mohamed Salah vers le PSG, Leonardo serait contraint de payer le prix fort.

Mohamed Salah veut signer un contrat de 25M€ par an

Selon les dernières informations du Daily Telegraph , Mohamed Salah réclamerait une somme XXL pour prolonger avec Liverpool. Désireux d'avoir le plus gros salaire de l'histoire des Reds , l'international égyptien aimerait percevoir environ 25M€ par an, rien que ça. Une information confirmée ce lundi par Nicolo Schira, qui parle de revendications avoisinant les 530 000€ hebdomadaires, soit près de 25M€ annuels. Et pour ne pas arranger les affaires du PSG, un cador européen serait prêt à se mettre en travers de sa route pour Mohamed Salah.

