Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour la succession de Mbappé ?

Publié le 26 octobre 2021 à 19h15 par La rédaction

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé n'aurait toujours pas décidé de prolonger avec Paris. Par conséquent, Leonardo multiplierait les pistes en coulisses afin de remplacer la star française en cas de départ. Le directeur sportif du PSG penserait entre autres à Dusan Vlahovic, dont l'avenir semblerait s'éloigner de la Fiorentina.

Face à la situation contractuelle de Kylian Mbappé, Leonardo se préparerait à toutes les éventualités. En effet, le Français entame sa dernière année de contrat avec le PSG et refuserait toujours de renouveler son bail. Le buteur de 22 ans pourrait alors quitter librement Paris à l'issue de la saison. Ainsi, comme révélé par le 10sport.com, le PSG a fait de Robert Lewandowski et d'Erling Haaland ses deux priorités afin de remplacer comme il se doit Kylian Mbappé en cas de départ. Toutefois, Leonardo étudierait également la piste menant à l'attaquant de la Fiorentina Dusan Vlahovic. Et le directeur sportif du PSG pourrait bien recevoir une bonne nouvelle dans ce dossier...

Le remplaçant de Vlahovic déjà trouvé ?