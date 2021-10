Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez face à une terrible menace à 60M€ ?

Publié le 26 octobre 2021 à 17h00 par B.C.

Alors que Yeremy Pino serait dans le collimateur du Real Madrid, Villarreal souhaiterait doubler la clause libératoire de l’international espagnol.

Outre Kylian Mbappé, Erling Haaland ou encore Paul Pogba, le Real Madrid surveille également la situation de plusieurs jeunes joueurs à fort potentiel, à l’instar de Yeremy Pino. L’ailier de Villarreal est l’une des révélations du football espagnol et a profité du Final Four de la Ligue des Nations pour faire ses débuts avec la Roja. Les progrès de Yeremy Pino ne sont pas passés inaperçus au Real Madrid, qui pourrait décider de passer à l’action en levant son option d’achat fixée à 30M€. Une menace qui incite le Sous-Marin jaune à s’activer pour conserver sa pépite.

Villarreal veut blinder Yeremy Pino