Mercato - Barcelone : L’aveu de Koeman sur son avenir après les frictions avec les supporters !

Publié le 26 octobre 2021 à 14h30 par Th.B.

Bousculé à sa sortie du Camp Nou dimanche soir après la défaite du FC Barcelone face à l’éternel rival du Real Madrid (2-1), Ronald Koeman a dû assister impuissant aux remontrances des supporters blaugrana alors qu’il était immobilisé dans sa voiture avec sa femme entre autres. Un épisode qui a marqué le Néerlandais, mais qui n’a pas entamé sa détermination de poursuivre au FC Barcelone pour autant.

Le FC Barcelone s’est une nouvelle fois incliné cette saison lors d’un match capital dimanche soir lors de la réception du Real Madrid au Camp Nou (2-1). Un sentiment de déjà vu après les revers concédés face à l’Atletico de Madrid au début du mois d’octobre (2-0) qui avait succédé aux défaites face au Benfica Lisbonne et au Bayern Munich en Ligue des champions (3-0) plus tôt dans la saison. Des résultats qui ne jouent clairement pas en faveur de Ronald Koeman que ce soit auprès de la direction alors que son contrat arrivera à expiration à la fin de l’exercice en cours et des supporters qui ont ouvertement montré leur mécontentement dimanche soir à la sortie de Ronald Koeman du Camp Nou dans sa voiture. Les images ont fait le tour de la toile dans lesquelles on aperçoit des socios du FC Barcelone entourant le véhicule de l’entraîneur du club culé, ne pouvant plus avancer pendant de longues secondes. Un incident représentatif du climat délétère actuellement au FC Barcelone et autour du coach néerlandais. Alors forcément, lors de son passage en conférence de presse ce mardi, Koeman a été interrogé sur cet épisode spécial dont il a été le protagoniste, sans le vouloir.

« C'est plutôt un problème social, ce n'est pas une question de culés »

Invité à s’exprimer sur cette friction avec les supporters lors du point presse en question et dans des propos rapportés par Mundo Deportivo , Ronald Koeman a souligné un manque d’éducation criant de la part des supporters du FC Barcelone concernés par ce malheureux épisode. « Les incidents avec les supporters ? Solution je ne pense pas qu'il y en ait. Pour moi, c'est plutôt un problème social, ce n'est pas une question de culés. C'est plus une question d'éducation, ils n'ont pas de valeurs. L'atmosphère sur le terrain était extraordinaire, même à 0-2. Nous ne devons pas faire trop attention, et on dirait que c'était seulement avec moi, mais c'était avec beaucoup de joueurs, avec leurs familles. C'était peut-être plus exagéré avec moi, mais même Carles Puyol a dû souffrir. Le club sait que cela ne peut pas se répéter et doit chercher une autre formule. Nous ne devrions pas y accorder plus d'attention, c'est un problème social qui se pose partout dans le monde, pas seulement ici ».



Selon les informations divulguées par le journaliste de La Sexta José Alvarez sur le plateau d’ El Chiringuito , l’entraîneur du FC Barcelone aurait été émotionnellement secoué par la confrontation avec les supporters dimanche soir alors qu’il était dans sa voiture accompagné de sa femme et deux proches qui filmaient la scène dans le cadre d’un documentaire. « J'ai les images car il y avait deux personnes à l'arrière qui filmaient pour un documentaire, ma femme à côté de moi. Il y avait un gars d'Arsenal devant, il y a eu un moment où j'ai dit que j'allais sortir, mais finalement j'ai décidé de ne pas le faire (rires). Quand vous sortez, il y a beaucoup de caméras, beaucoup de téléphones, beaucoup de Tik-tok pour leurs fans... c'est un problème social que nous avons et il vaut mieux mettre son énergie dans d'autres choses ».

« Démissionner ? Je veux profiter, si c'est huit ans, si c'est un an et si c'est trois mois…»