Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Le coup de gueule de Koeman sur l’incident avec les supporters du Barça !

Publié le 26 octobre 2021 à 14h00 par Th.B.

Pris en grippe par quelques dizaines de supporters du FC Barcelone dimanche soir à sa sortie du Camp Nou après la défaite du Barça face au Real Madrid (2-1), Ronald Koeman a regretté un tel incident en pointant du doigt des socios mal éduqués.

« Le Real a pu développer son jeu, attendre, défendre. Et ils l'ont très bien fait. En deuxième période, on n'a pas pu créer autant de danger qu'en première. On a mis beaucoup de centres, c'est ce que demandait le jeu. L'équipe a fait le maximum, jusqu'au dernier but » . Après s’être une nouvelle fois incliné face au Real Madrid dimanche soir (2-1), la troisième fois depuis sa nomination en août 2020, Ronald Koeman a fait passer le message ci-dessus en conférence de presse. Cependant, les résultats irréguliers du FC Barcelone et le bilan du technicien néerlandais semblent particulièrement agacer les supporters du Barça qui l’ont ouvertement fait savoir à Ronald Koeman lors de sa sortie du Camp Nou dimanche soir en accostant sa voiture pendant de longues secondes avant que l’entraîneur du FC Barcelone puisse partir en paix. Un épisode qui a irrité Koeman, en atteste sa déclaration lors d’un point presse ce mardi.

« C'est plus une question d'éducation, ils n'ont pas de valeurs »