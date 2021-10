Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino reçoit un énorme conseil pour Messi !

Publié le 28 octobre 2021 à 3h45 par A.M.

Alors que Lionel Messi n'a toujours pas marqué en Ligue 1, Ludovic Giuly estime que l'Argentin n'évolue pas à son meilleur poste avec le PSG.

« Il est là, il aurait pu marquer, mais je ne comprends pas, je le vois isolé là-bas, je ne dis pas qu’il est triste, mais il est isolé, il touche moins la balle et Hakimi passe moins car il reste haut, écarté, sans rentrer. Je préfère quand il est dans l’axe, mais ce n’est pas moi le coach ». Après le match nul contre l'OM (0-0), Thierry Henry analysait la prestation de Lionel Messi, estimant qu'il n'évoluait pas à son meilleur poste depuis qu'il est au PSG puisque Mauricio Pochettino l'utilise dans le couloir droit. Un avis partagé par Ludovic Giuly qui a côtoyé La Pulga à Barcelone.

«Il ferait beaucoup plus de bien dans l’axe»