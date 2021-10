Foot - PSG

PSG - Malaise : Thomas Tuchel glisse un énorme tacle au PSG !

Publié le 23 octobre 2021 à 9h15 par La rédaction

Avant d'arriver à Chelsea, Thomas Tuchel était sur le banc du PSG. Mais son histoire avec le club de la capitale s'est assez mal terminée. Près d'un an après son départ, le technicien allemand a donc comparé ses deux derniers clubs, envoyant un tacle à Paris au passage.

Depuis son arrivée à Chelsea en 2021, Thomas Tuchel a totalement métamorphosé l’équipe londonienne. Après l’échec de Frank Lampard, le technicien allemand a réussi à remettre les Blues sur pied, remportant la Ligue des champions la saison dernière. Mais avant d’arriver en Premier League, Thomas Tuchel a eu l’opportunité d’être sur le banc du PSG. S’il est le seul entraîneur de l’histoire parisienne à avoir atteint la finale de la Ligue des champions, l’Allemand a vu son aventure dans le club de la capitale se terminer assez brutalement, après une victoire 4-0 contre le RC Strasbourg le 23 décembre 2020. Près d’un an après son départ du PSG, Thomas Tuchel s’est donc amusé à comparer ses deux derniers clubs.

«A Paris, je travaillais plus en tant que ministre du sport qu'en tant qu'entraîneur»