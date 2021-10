Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino prêt à prendre une décision radicale pour Neymar ? Il répond !

Publié le 28 octobre 2021 à 16h45 par A.M.

Depuis le début de saison, Neymar déçoit et peine à reproduire avec le PSG ce qu'il réalise au Brésil. Certains observateurs se demandent même s'il ne faudrait pas mettre le Brésilien sur le banc. Une question qui a été posé à Mauricio Pochettino.

Brillant durant la Copa America, Neymar, qui semble avoir mis de côté ses blessures récurrentes, était très attendu cette saison au PSG, d'autant plus qu'il retrouve Lionel Messi. Et pourtant, la star brésilienne peine clairement à s'exprimer depuis le début de saison comme en témoigne son bilan famélique d'un but depuis le début de la saison avec le club de la capitale. Un penalty contre l'OL. Mauricio Pochettino continue toutefois de lui accorder sa confiance et a même préféré sortir Angel Di Maria contre l'OM après l'expulsion d'Achraf Hakimi. Mais l'entraîneur du PSG assure qu'il serait prêt à mettre Neymar sur le banc.

«Lui et tous les joueurs peuvent être sur le banc, ou sur le terrain»