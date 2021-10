Foot - PSG

PSG - Malaise : Mauricio Pochettino monte au créneau pour Neymar !

Publié le 28 octobre 2021 à 15h15 par H.G.

Alors que Neymar est critiqué pour son début de saison en demi-teinte, Mauricio Pochettino a tenu à prendre la défense de son numéro 10 brésilien.

Le moins que l’on puisse dire est que Neymar ne réalise pas le meilleur début de saison de sa carrière. Et pour cause, l’international brésilien semble à la peine physiquement et ne parvient pas à se montrer aussi déterminant que par le passé balle au pied malgré toute sa bonne volonté ainsi que ses efforts dans les replis défensifs. De ce fait, bon nombre d’observateurs du PSG affirment que Neymar a régressé vu le visage qu’il affiche. Cependant, ce n’est pas l’avis de Mauricio Pochettino.

« Neymar est un joueur avec un énorme talent »