Mercato - PSG : Doha se lance dans une bataille royale pour cette piste à 0€ !

Publié le 27 octobre 2021 à 23h15 par Th.B.

Semblant formuler un intérêt pour Corentin Tolisso, le PSG verrait une grosse concurrence lui barrer la route dans la course à la signature du milieu de terrain du Bayern Munich où son contrat expirera en fin de saison.

À l’affût des bonnes affaires et notamment sur le marché des agents libres, les dirigeants du PSG surveilleraient de près l’évolution de la situation de Corentin Tolisso au Bayern Munich. En effet, le contrat du champion du monde tricolore arrivera à expiration en juin prochain et en l’état ne rien laisserait entendre qu’il serait proche de rallonger son aventure entamée en 2017 en Bavière, bien au contraire. Selon la presse transalpine, le Bayern Munich se serait résigné à l’idée de voir Tolisso quitter le club libre de tout contrat l’été prochain.

Tolisso déclencherait une grosse bataille sur le marché !