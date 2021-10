Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La tendance se confirme pour Mauricio Pochettino !

Publié le 27 octobre 2021 à 14h45 par T.M.

Les rumeurs se font de plus en plus nombreuses concernant Mauricio Pochettino, qui ne cesse d’être annoncé du côté de Manchester United.

En juillet dernier, alors qu’il était annoncé sur le départ au PSG, Mauricio Pochettino a finalement prolongé. Désormais, l’Argentin est donc sous contrat jusqu’en 2023 avec le club de la capitale. Pour autant, il pourrait ne pas aller jusque là puisque l’avenir de Pochettino fait à nouveau énormément parler. En effet, face aux performances livrées par le PSG, le natif de Murphy est vivement critiqué et certains réclament son départ. Ce qui pourrait faire les affaires d’un autre…

Un avenir… à Manchester United ?