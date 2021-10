Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zinedine Zidane est confronté à un ultimatum pour son avenir !

Publié le 27 octobre 2021 à 6h45 par Th.B.

Alors que les dirigeants du PSG garderaient l’option Zinedine Zidane ouverte dans le cadre de la succession de Mauricio Pochettino, Manchester United pourrait jouer un sale tour au Paris Saint-Germain.

Après avoir remporté la Liga en 2020, Zinedine Zidane décidait de mettre un terme à son deuxième passage sur le banc du Real Madrid à la fin de l’exercice dernier soit au moment où le club merengue bouclait une saison blanche. Un départ qui, contrairement à son premier en 2018, n’était pas une surprise tant il a été question d’une démission au fil de la saison. Sans club depuis la toute fin du mois de mai, Zidane pourrait prendre la succession de Mauricio Pochettino au PSG à terme. Une option qui lui plairait bien selon Mundo Deportivo , au même titre que le remplacement de Didier Deschamps en Équipe de France.

Zidane aurait une semaine pour répondre à Manchester United