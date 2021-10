Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Zinedine Zidane s’emballe !

Publié le 26 octobre 2021 à 20h15 par Th.B.

Dans le viseur du PSG notamment, Zinedine Zidane intéresserait particulièrement Manchester United. Et ce dossier ferait grand bruit en interne.

Sans club depuis son départ du Real Madrid en fin de saison dernière, Zinedine Zidane fait à nouveau parler de lui dans les médias. Et pour cause, avec le rachat de Newcastle par le fonds d’investissement public saoudien et le bilan d’Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United en ce début de saison, le nom de Zidane revient avec insistance au sein des deux clubs anglais. Et du côté du PSG, on garderait également un oeil sur l’évolution de sa situation, en cas de départ de Mauricio Pochettino.

Le nom de Zidane à Manchester United circulerait en coulisse !