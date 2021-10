Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Bonne nouvelle pour Leonardo avec... Zidane ?

Publié le 26 octobre 2021 à 10h15 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG rêve de Zinedine Zidane en cas de départ de Mauricio Pochettino. Toutefois, Manchester United penserait également au Ballon d'Or 98 pour la succession d'Ole Gunnar Solskjaer. Mais heureusement pour le club de la capitale, les Red Devils n'auraient pas lancé les discussions avec Zinedine Zidane pour le moment.

A la fin de la dernière saison, le nom de Mauricio Pochettino a été annoncé sur le départ. Conscient de la situation, le PSG avait les idées claires concernant son entraineur argentin. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, la direction parisienne voulait conserver Mauricio Pochettino en priorité, mais ne comptait pas le retenir s'il désirait partir. Et pour pallier le possible départ de son ancien joueur, le PSG - et plus précisément les hautes sphères présentes à Doha - rêvait de recruter Zinedine Zidane. Un rêve qui existe encore, même si Mauricio Pochettino est encore à Paris, mais qui pourrait être brisé par Manchester United. En effet, les Red Devils penseraient au Ballon d'Or 98 pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer, plus que jamais sur la sellette.

Aucun contact entre Manchester United et Zinedine Zidane ?